Смерть Папи Франциска: що це означає для України, і що очікує католицьку церкву незабаром

У католицькій церкві починається особливий період після смерть Папи Римського Франциска. Незабаром відбудеться зібрання кардиналів для обрання того, хто обійме престол.

Смерть понтифіка стала втратою для України. Таку думку висловив директор "Радіо Марія", римо-католицький священник Олексій Самсонов, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Що буде з церквою

За словами священника, у самій церкві почався час, який називають Sede Vacante, тобто вакантний престол, коли немає Папи. Похорон Франциска відбудеться протягом 4 – 6 днів, після чого почнеться підготовка до конклаву, зібрання кардиналів для вибору нового Папи.

Після смерті Папи скликається конклав. Всі кардинали до 80 років беруть в ньому участь. З українців наразі є лише один кардинал – отець Микола Бичок, єпископ Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії,

– розповів він.

Олексій Самсонов пояснив, що під час конклаву кардинали фізично ізолюються, немає жодного спілкування зі світом, аби ніхто на них не впливав.

Папа Римський Франциск намагався модернізувати церкву, і після його смерті знову постає питання про баланс між традицією та реформами. Священник зауважив, що хтось має більш ліберальні або більш консервативні погляди.

Він зазначив, що кардинали голосуватимуть згідно зі своїм уявленням про майбутнє церкви, тобто чи вона має бути більш ліберальною, чи більш традиційною, зосередженою на молитві та євангельських цінностях.

"Маємо обітницю Ісуса Христа, що “ніщо не може подолати церкву”. Незалежно від того, хто буде Папою, церква буде існувати і проголошувати Євангеліє. Церквою керує сам Христос", – додав він.

Що смерть Папи означає для України

Я думаю, що ми, як Україна, втратили людину, яка попри все, була нашим другом. Ми не завжди розуміли Папу, це факт. Але він любив Україну і переживав за неї,

– вважає Самсонов.

За його словами, Папа Франциск допомагав Україні як офіційно, так і неофіційно: гуманітарна підтримка, сприяння в обмінах полоненими, зустрічі з українцями. Він нагадав і про його заклик до миру в Україні у промові на Великдень.