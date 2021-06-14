Пасажири не люблять пасків, – начальниця потягу Рахів – Київ, у якому помер чоловік

У потязі, що їхав з Рахова до Києва, помер пасажир за 2 години після того, як упав з верхньої полиці. Очевидці кажуть, що чоловік не скористався ременем безпеки. Вони начебто були у наявності.

Начальниця цього потяга скаржиться, що пасажири верхніх полиць не беруть паски безпеки. Втім, люди з іншого вагону кажуть, що пасків не було.

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Пасажири не користуються пасками безпеки

Начальниця потяга Світлана Костенко каже, що пасажири просять ремені для дітей, але самі ними не користуються. За її словами, одного провідника нещодавно навіть облаяли.

Сьогодні одного провідника в нас обматюкали. Мовляв, вони їм заважють. Хтось закидає їх наверх,

– розповіла начальниця потяга "Рахів – Київ".

Очевидці смертельного випадку кажуть: ситуація сталась через те, що чоловік не скористався ременями безпеки. Хоча в потязі вони й були.

Натомість пасажир Максим із сусіднього вагону розповів, що тієї ночі із ним їхав 10-річний хлопчик. Він просив ремені, але провідник сказав, що їх немає. Наразі у потязі пасків не бракує: вони є біля кожної полиці.

Ексменеджер "Укрзалізниці" Олександр Рудоманов нагадує: паски безпеки – це не забаганка, а обов'язковий елемент поїздки від 2019 року. Тоді їх ввели також після нещасного випадку – з верхньої полиці впала дитина.

Паски безпеки після того, як дитина впала в минулому чи позаминулому році, стали обов'язковими під час пересування поїзда. Їх провідник має вішати перед початком рейсу. Якщо провідник їх не дає, то набираєте "гарячу лінію" і залишаєте про це звернення,

– радить Рудоманов.

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