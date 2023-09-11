Путін помре – війна скінчиться: чому часто з'являється інформація про близьку смерть диктатора

В мережі регулярно публікують різну інформацію про нібито близьку смерть Владіміра Путіна. Переважно все це з'являється з надзвичайно сумнівних джерел.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що таку інформацію практично неможливо перевірити.

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Сюди ж варто додати нещодавню інформацію про те, що буцімто консиліум лікарів був шокований, що Путін взагалі ще живий. Вони нібито переконані, що диктатор не доживе до кінця 2023 року.

Все це викликає великі питання. Щодо того, чи Путін помре… Що тут говорити? Може помре, а може – ні,

– зауважив Яковенко.

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Навіщо поширюють конспірологію про Путіна

Як наголосив Яковенко, в Росії вже, мабуть, 10 років так званий "професор" Соловей з інтервалом в тиждень говорить, що Путін от-от помре. Як тільки минає термін – так одразу він вкидує ще один фейк.

Якщо вкидувати в суспільство інформацію, що Путін помре, то вони почнуть думати, що взагалі нічого робити не потрібно (ніяк не боротися проти режиму – 24 Канал). В Росії розуміють – якщо Путін помре, то значить, що і війна скоро закінчиться. Бо будь-хто, хто прийде на місце Путіна, одразу її зупинить. Вона є самовбивчою для Росії,

– вважає Яковенко.

Крім того, переважно таку інформацію поширюють, щоб привернути до себе увагу та розкрутити певний телеграм-канал чи так зване "ЗМІ".

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