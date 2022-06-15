"Смерть Путіна": чому люди досі вірять у дива

Надвечір 14 червня українські ЗМІ активно розтиражували фейкове повідомлення своїх "жовтих" колег про чергову "кому Путіна". Ця інформація, а насправді – вкид і банальний клікбейт – спровокувала нове "бурління" в суспільстві. Люди вкотре повірили у "диво".

Диво дивне

Звідки у нашого народу така ірраціональна віра у диво? Ну, навіть якщо це "ніяке чудовисько" здохне, то куди подінеться Росія?

Читайте також Для чого Росії знадобилось джерело нестабільності у далекому Нікарагуа

Ви думаєте, що в ній зникнуть різного роду шойгу, рогозини, кірієнки, патрушеви та інші гіркіни?

Чи знову чекатимемо смерті чергової нікчемності та розпаду Росії на дрібні частини?

Як буде насправді

Тільки військова поразка Росії змінить ситуацію. Тільки занепад Росії дасть нам можливість жити.

Дива не буде. Буде довгий шлях до перемоги. Та інших шляхів немає.

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: