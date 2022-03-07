Смерть Путіна не розв'язує проблем, – російський журналіст про нового президента Росії

Після цинічного російського вторгнення в Україну з'явилась перспектива, що президентство російського диктатора закінчиться. Однак смерть Путіна не розв'язує всіх проблем.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Сергій Пархоменко. На його думку, тепер потрібно, щоб перспектива нового президента Росії реалізувалась.

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Пархоменко: Новий президент доводитиме, що він не Путін

Як пояснив Пархоменко, перспектива полягає в тому, що Росія все-таки існуватиме без путінського режиму і його спадкоємця, який буде таким же. Не відомо, яким способом це реалізується. "Напевно, фізичним. Один помре – з'явиться інший", – припустив журналіст.

Фізична смерть Путіна не розв'язує проблем, тому що не знаємо, хто точно прийде на його місце,

– наголосив він.

Також, за словами Пархоменка, раніше було зрозуміло, що людина, яка приходить на місце Путіна, буде такою ж або гіршою. Тепер же стало зрозуміло, що новий президент буде зобов'язаний працювати на контрасті.

Він має докладати всі сили, щоби доказати навколишньому світу, що він не Путін, а навпаки. Це буде його основне завдання. Це може бути найближчий працівник Путіна, його близький друг, духовник, начальник ФСБ, охоронець та хто завгодно. Сергій Пархоменко Російський журналіст



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