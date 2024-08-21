Загибель президента Ірану Раїсі: ЗМІ назвали нову причину падіння гелікоптера

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув 19 травня в авіакатастрофі. Іранська преса, посилаючись на джерела у Службі безпеки країни, повідомила, що гелікоптер, на якому він перебував, розбився через погодні умови, це був нещасний випадок.

Раніше повідомляли, що загоряння літака сталося після зіткнення з височиною. Також були дані, що приблизно за півтори хвилини до катастрофи пілот повітряного судна зв'язався з двома іншими колегами, які супроводжували Раїсі. Про що саме була розмова – невідомо.

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Як загинув Раїсі

Як передає Reuters, іранське видання Fars повідомило, що розслідування не виявило ознак технічної несправності та виключили людський фактор. Також на борту не виявили слідів хімікатів, що могли призвести до авіакатастрофи. За даними місцевої преси, до авіакатастрофи призвели два фактори.

Через затримки під час візиту гелікоптер Раїсі вилетів із запізненням, тож до цього часу погода зіпсувалася. Також на борту було на двоє людей більше, ніж передбачають протоколи безпеки. Тому, коли пілот помітив на шляху прямування туман і спробував набрати висоту, гелікоптеру забракло потужності.

Після цього борт врізався в гору, внаслідок чого і розбився. Нагадаємо, що його вертоліт розбився у провінції Східний Азербайджан.

До слова, новим президентом Ірану став Масуд Пезешкіан. Він є прихильником реформ та раніше обіцяв "відкрити країну світові". За нього в другому турі президентських виборів проголосували майже 16,4 мільйона іранців, що дорівнює 53,6% підтримки.