Президент США після 26 серпня зник з публічного простору, що народило чутки про його смерть. Утім потім він яскраво з'явився живий та здоровий.

Трамп поїхав грати гольф зі своєю онукою Каєю Трамп. Про те, як Трамп "ожив" після тривалого зникнення – розповідає 24 Канал.

Як Трамп яскраво показав, що живий?

Кореспондент Axios Барак Равід повідомив, що офіційні особи сказали йому, що з Трампом все добре, вранці він гратиме гольф.

Потім 30 серпня у мережі з'явилися фото Трампа з його онукою Кай. Він сідав у кортеж на південній галявині Білого дому. Він попрямував до свого Національного гольф-клубу в Стерлінгу, штат Вірджинія.

Трамп живий і здоровий: дивіться відео

Перед тим у X з'явилося аж 87 000 постів із фразою "Трамп помер". Чутки набрали обертів після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що готовий замінити Трампа на посаді у разі його смерті.

Як з'явилися чутки про те, що Трамп "помер"?