У мережі писали про смерть Трампа: президент США усе яскраво спростував
- Після тривалого зникнення Дональд Трамп з'явився на публіці, йдучи на гольф зі своєю онукою, спростовуючи чутки про свою смерть.
- Чутки про смерть Трампа були підсилені заявою віцепрезидента про готовність замінити його, а також теоріями з серіалу "Сімпсони".
Президент США після 26 серпня зник з публічного простору, що народило чутки про його смерть. Утім потім він яскраво з'явився живий та здоровий.
Трамп поїхав грати гольф зі своєю онукою Каєю Трамп. Про те, як Трамп "ожив" після тривалого зникнення – розповідає 24 Канал.
Як Трамп яскраво показав, що живий?
Кореспондент Axios Барак Равід повідомив, що офіційні особи сказали йому, що з Трампом все добре, вранці він гратиме гольф.
Потім 30 серпня у мережі з'явилися фото Трампа з його онукою Кай. Він сідав у кортеж на південній галявині Білого дому. Він попрямував до свого Національного гольф-клубу в Стерлінгу, штат Вірджинія.
Трамп живий і здоровий: дивіться відео
Перед тим у X з'явилося аж 87 000 постів із фразою "Трамп помер". Чутки набрали обертів після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що готовий замінити Трампа на посаді у разі його смерті.
Як з'явилися чутки про те, що Трамп "помер"?
- Президент США Дональд Трамп тривалий час не з'являвся на публіці, що спричинило чутки про його смерть. Крім того, у розкладі президента не було заплановано жодного публічного виступу, хоча він робить регулярно.
- Заява віцепрезидента Джей Ді Венса про готовність стати президентом у разі "жахливої трагедії" додала пального до теорій про смерть Трампа.
- Чутки підігріли й теорії навколо так званих передбачень "Сімпсонів". У липні на Comic-Con у Сан-Дієго творець серіалу Метт Грейнінг пов'язав завершення його стрічки з смертю Дональда Трампа.