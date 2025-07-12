Президент Угорщини звернувся до сім’ї угорця, який помер нібито через побої в ТЦК

Президент Угорщини Тамаш Шуйок написав емоційного листа родині Йожефа Шебештьєна, який, за твердженнями Будапешта, загинув після побиття в українському ТЦК. Глава держави заявив, що подібне не може відбуватися в Європі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Тамаша Шуйока в Facebook.

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Як президент Угорщини відреагував на смерть Шебештьєна?

Шуйок написав листа до сім’ї Йожефа Шебештьєна, який нібито загинув після побиття в українському ТЦК.

У ньому Шуйок висловив щирі співчуття від імені всього угорського народу та заявив, що "жахнувся", почувши обставини, що призвели до смерті чоловіка.

Таке не може статися в Європі, це повністю суперечить усім людським цінностям, які представляє наш континент, який багато пережив, і які європейські нації послідовно стверджували протягом століть,

– зазначив глава держави.

Шуйок також назвав “національною трагедією” втрату будь-якого “угорця у розквіті сил”.

"Кожне угорське життя є унікальною цінністю для нашої нації", – додав Шуйок.

Нагадаємо, у МЗС України спростували заяви угорських ЗМІ про смерть Шебештьєна після нібито побиття в ТЦК на Закарпатті. У відомстві її назвали спотворення інформації.

Речник МЗС Георгій Тихий також наголосив, що в умовах постійної російської загрози кожен українець, зокрема угорського походження, має захищати свою домівку.

Крім того, Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії без ознак насильства.