Смерть українки у хостелі у Польщі: що встановило розслідування

У польському Стараховіце у хостелі знайшли мертвою 51-річну українку. У прокуратурі кажуть, що поки чекають на результати розтину тіла. Саме від цього залежить, як розслідування проводитимуть далі.

Про це повідомив заступник районного прокурора прокуратури міста Стараховіце Кшиштоф Груднєвський. Він наголосив, що наразі розглядають різні версії.

Все тут Загадкова смерть: в одному з польських хостелів померла українка

Наразі невідомо, чи до смерті причетні треті особи

Зараз ми ще не знаємо, чи до смерті причетні інші особи, оскільки така ймовірність усе ще є,

– сказав Груднєвський.

Наразі робочі версії такі:

Природна смерть.

Смерть в результаті побиття.

Вбивство.

Останні 2 варіанти, кажуть у прокуратурі, малоймовірні, бо на тілі померлої немає слідів насилля. Попри це, справа – непроста, адже конкретного свідка нема. Ніхто поки не може розповісти, де жінка була та чим займалась.

Наразі невідомо, де працювала жінка, – прокуратура

Одні стверджують, що вона донедавна працювала, інші кажуть, що вона взагалі ніде не працювала. Відомо, лише, що вона оплатила проживання в хостелі до кінця місяця,

– повідомив Груднєвський.

Поки що польська сторона встановлює контакт з родиною померлої і вирішуватимуть питання щодо доправлення тіла на батьківщину.

Читайте також Українців в Польщі спіймали на крадіжці велосипедів