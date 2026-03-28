Смерті військових у бригаді "Скеля": командування заперечило помилки медиків

У бригаді "Скеля" заявили, що військовослужбовці отримували своєчасну медичну допомогу, а порушень у діях лікарів не виявили. Водночас родини загиблих, зокрема Віталія Салтана, сумніваються у цьому та вимагають додаткових перевірок.

Про це пише "Радіо Свобода".

Що розповіли у бригаді про смерті військових?

У бригаді "Скеля" прокоментували летальні випадки серед військовослужбовців, заявивши, що всі хворі отримували своєчасну медичну допомогу. За словами представників управління, внутрішні перевірки не виявили жодних порушень у роботі медичного персоналу.

У підрозділі наголошують, що пов'язувати захворювання, зокрема пневмонію, з умовами служби в бригаді – безпідставно. Там також зазначили, що самі ініціювали перевірки медичної служби та умов лікування, і жодних зауважень не було виявлено.

Окремо в бригаді прокоментували смерть військовослужбовця Віталія Салтана. За їхніми даними, чоловіка вчасно евакуювали до лікарні, де він перебував у задовільному стані, однак помер через шість днів від пневмонії. У командуванні також додали, що в інших летальних випадках у військових були супутні захворювання, а в одному з випадків – фактори, пов'язані з вживанням наркотичних речовин.

Водночас рідні Віталія Салтана не погоджуються з офіційною версією. Вони стверджують, що допомога була надана із запізненням, і наполягають на проведенні повторної судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше саме рідні заявили про ситуацію, яка сталася у бригаді та вимагали пояснень щодо дій медиків та командування.

