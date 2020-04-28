Смерть 6-річної Мілани Шевельової на Харківщині: поліція розповіла деталі

Напередодні у Соснівці, що на Харківщині, зникла 6-річна Мілана Шевельова. Вона та її двоюрідний брат вийшли погуляти, проте додому дівчинка так і не повернулася. Згодом її тіло знайшли за кілька кілометрів від села. Поліція вважає смерть дитини нещасним випадком.

За попередньою інформацією, дівчинка носила окуляри, але загубила їх. Ймовірно, вона відійшла від брата, який катався на велосипеді, і збилася з правильного шляху, повідомляє пресслужба Нацполіції Харківщини.

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За словами начальника поліції Харківської області Валерія Сокуренка, одяг дитини – не пошкоджений, а з її речей – усе на місці, нічого не зникло.

Найімовірніша причина смерті, за висновками експертів, переохолодження. На тілі відсутні будь-які ознаки насилля,

– наголосив він.

Сокуренко також розповів, що несприятливі погодні умови ускладнювали пошуки дитини. Адже весь вечір та ніч 26 квітня, коли зникла Мілана, падав сильний дощ. Попри це, правоохоронці перевірили всі можливі об'єкти та місця, де могла би перебувати дівчинка.



Пів тисячі людей шукали 6-річну Мілану Шевельову

"Якщо вона була б трохи старшою, може пішла б на вогники села та сховалася від холоду у покинутій хаті. Це жахлива трагедія. Прошу вибачення у батьків за те, що не встигли врятувати їх доньку. Хоча зробили усе можливе, щоб розшукати її живою та здоровою", – додав правоохоронець.

Наразі слідчі чекають на результат експертизи, аби встановити точну причину смерті. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("вбивство") з приміткою "нещасний випадок".

Що відомо про трагедію на Харківщині

26 квітня 6-річна Мілана Шевельова разом з батьками приїхала з Харкова до бабусі – у село Соснівка Золочівського району. Приблизно о 18:00 дівчинка разом з двоюрідним братом-однолітком пішли гуляти. Через якийсь час хлопчик повернувся додому, проте без сестри.

Шукати дівчинку одразу ж почали правоохоронці, волонтери та мешканці сусідніх сіл. Залучили навіть екстрасенсів. Спочатку основною версією зникнення розглядали викрадення. Однак, ввечері 27 квітня дитину знайшли мертвою за 8 кілометрів від села.