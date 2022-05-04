Смертельна аварія на Рівненщині: у поліції підтвердили загибель 26 людей

На Рівненщині 3 травня трапилася масштабна ДТП. Унаслідок неї загинули 26 людей, ще 12 – постраждали.

Таку велику кількість жертв вже підтвердили правоохоронці. Серед загиблих є 2 водії – автобуса і мікроавтобуса – та 24 пасажири.

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Нові деталі про моторошну ДТП

Аварію спричинив водій автомобіля Mercedes-Benz Vito. Він обганяв автомобіль, тому виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом.

Далі вже бензовоз виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із пасажирським автобусом Setra. Від ударів спалахнула пожежа.

Особу загиблого водія мікроавтобуса ще не встановили.

Автобус прямував до Польщі. У ньому перебували 34 пасажири та один водій. З'ясувалося, що ще один пасажир мав сідати у Бродах, а другий водій – у Львові.

Особи 3 загиблих досі не встановили.

Серед постраждалих є 12 осіб: 11 пасажирів автобуса та водій бензовозу.

Усі пасажири були віком від 17 – 69 років.

Учасники ДТП – із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Інформацію про учасників ДТП рідні можуть отримати за номером телефону поліції – 067 675 42 92.



26 людей загинули у масштабній ДТП на Рівненщині



Особи трьох загиблих ще встановлюють

Зауважимо, рух цією ділянкою дороги вже відновили.

Головне про смертельну ДТП

Аварія трапилася на трасі Київ – Чоп неподалік села Ситне у Рівненській області близько 19:20. Після зіткнення бензовоз та автобус загорілися. На гасіння пожежі виїхали 44 рятувальники та 7 одиниць техніки.

Також на місце події прибули 7 автомобілів швидкої допомоги. Вони відвезли постраждалих до лікарень у Дубно та Радивилові. Спершу була інформація про 17 загиблих, однак згодом кількість жертв зросла.

Через пожежу дорогу довелося повністю перекрити.

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На ДТП відреагував президент Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні за 3 травня. Він наголосив, що кількість жертв масштабної автотрощі може зрости. Політик висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Також глава держави доручив надати всю необхідну допомогу постраждалим.