Смертельна аварія на трасі Київ – Чоп: серед загиблих є дитина – фото

На трасі Київ – Чоп поблизу розважального закладу "Айвенго" сталась аварія. Зіткнулись мікроавтобус та легковий автомобіль.
Відомо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 2 особи. Серед них є дитина.
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Деталі ДТП на трасі Київ – Чоп
В Рівненському районі стикнулись Mercedes-Benz Sprinter і Audi. Окрім загиблих, ще постраждало ще двоє людей.
Рятувальники провели деблокування травмованого водія з автомобіля Mercedes-Benz Sprinter і мертвого водія з Audi,
– мовиться в повідомленні.
Наразі співробітники поліції встановлюють обставини аварії. На місці ДТП працювало 15 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп / Фото ГУ ДСНС
В аварії загинуло двоє людей / Фото ГУ ДСНС
Поліція встановлює обставини подій / Фото ГУ ДСНС
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