Нові подробиці аварії в Угорщині, в якій загинули 12 людей: поліція затримала водія автобуса

Угорська поліція затримала одного з водіїв польського автобуса, який у ніч проти 16 серпня потрапив у смертельну аварію на автомагістралі М3. Чоловіка доставили до поліцейської дільниці в Мішкольці, а правоохоронці проводять кримінальне провадження.

Про це повідомляє Onet.

Що відомо про трагедію?

Про нові деталі справи повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Войцех Заянчковський. За його словами, одного з водіїв автобуса затримали, а іншого звільнили після аварії.

Затриманого чоловіка доставили до поліцейської дільниці в Мішкольці. Представник місцевої поліції Аттіла Янасоцький підтвердив інформацію та пояснив, що водія затримали в межах кримінального провадження.

Його затримано у зв'язку з кримінальним провадженням, але це все, що нам відомо. Угорська поліція негайно передасть будь-яку додаткову інформацію польській поліції,

– сказав Янасоцький.

Наразі угорські правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Слідство має з'ясувати, зокрема, що стало причиною того, що автобус з'їхав з дороги та перекинувся.

Однією з основних версій аварії залишається те, що водій міг заснути під час руху. На це, зокрема, вказують свідчення одного з пасажирів, який розповів, що автобус спочатку з'їхав на узбіччя, а вже потім опинився у кюветі.

Водночас ця версія наразі не є остаточно встановленою причиною ДТП. Її мають підтвердити або спростувати результати розслідування угорських правоохоронців.

Власник компанії, якій належав автобус, заявив, що транспортний засіб прямував із Меджугор'я, а за кермом перебували двоє досвідчених водіїв.

Нагадаємо, масштабна аварія сталася близько 1:00 ночі 16 серпня на автомагістралі М3 неподалік міста Мезекерештеш у східній частині Угорщини. Автобус із польськими паломниками прямував до Ньїредьгази, коли з'їхав із траси та перекинувся в кювет.

В автобусі перебували 57 пасажирів і двоє водіїв. Люди поверталися до Польщі після паломництва до Меджугор'я в Боснії та Герцеговині.

Унаслідок аварії загинули 12 людей. Щонайменше 10 пасажирів перебувають у важкому стані, ще десятки людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доправили до лікарень у кількох угорських містах.

Польська сторона також розпочала власне розслідування обставин трагедії. Консульські служби працюють на місці, а для родичів загиблих і постраждалих відкрили спеціальну телефонну лінію.