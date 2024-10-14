На Чернігівщині сталася смертельна ДТП: 23-річна водійка загинула на місці, 2 дітей – у лікарні

Зранку в неділю, 13 жовтня, на Чернігівщині сталася смертельна ДТП. Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що аварія трапилася на автошляху між містами Борзна та Ніжин.

Відомо, що 23-річна водійка загинула, двоє неповнолітніх дітей перебувають у лікарні. Про це розповіли в ГУНП у Чернігівській області.

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ДТП на Чернігівщині

23-річна водійка автомобіля "Деу Ланос", рухаючись по автодорозі "Кіпті-Глухів-Бачівськ" від Борзни у напрямку міста Ніжин, поблизу села Лісове не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з металевим відбійником,

– повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці події. Відомо, що 2 її неповнолітніх пасажирів, віком 10 та 12 років, було госпіталізовано до Ніжинської лікарні.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі триває досудове розслідування.