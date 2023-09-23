На Львівщині перекинувся автомобіль з підлітками: загинув 18-річний хлопець

У Самбірському районі Львівської області автомобіль з підлітками вилетів з траси та перекинувся. Внаслідок інциденту загинув 18-річний хлопець, пасажири отримали травми.

Хлопець загинув одразу на місці. Смертельний інцидент трапився неподалік села Ралівка.

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Деталі трагічної ДТП

Ввечері 22 вересня автомобіль марки "Fiat Stilo", яким керував 18-річний хлопець виїхав на зустрічну смугу, після чого врізався в огорожу та перекинувся. Водій загинув одразу на місці. Травми різного ступеня тяжкості отримали троє пасажирів віком 15, 17 та 19 років – їх госпіталізували.

Правоохоронці повідомляють, що авто рухалося в бік Самбора по трасі "Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий". Інцидент стався в межах села Ралівка Самбірського району.

Наслідки жахливої ДТП / поліція Львівщини

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальним покаранням є позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Справу ведуть слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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