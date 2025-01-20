Батько та 8-річний син впали у річку на квадроциклі: дитина померла у кареті швидкої

У неділю, 19 січня, у Стрийському районі Львівщини сталася ДТП: квадроцикл перекинувся і впав у річку. Внаслідок аварії загинув восьмирічний хлопчик.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини. Зазначається, що наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Читайте також У Білій Церкві на Київщині підлітки побили 12-річну дівчинку: поліція розслідує інцидент

Які подробиці смертельного ДТП на Львівщині

Поліцейські встановили, що ДТП сталася близько 18:15 у селі Завадка Стрийського району. Там водій квадроцикла, 38-річний житель району, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся та впав у річку.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир квадроцикла, восьмирічний місцевий мешканець, помер у кареті швидкої медичної допомоги,

– йдеться в повідомленні поліції.

Відомо також, що водій квадроцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

В поліції повідомили, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Квадроцикл перекинувся і впав у річку / Фото: Нацполіція