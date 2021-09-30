Смертельна ДТП з українцями у Польщі: прокуратура назвала ймовірну причину

В аварії неподалік польського Лодзя загинули 3 українців. Автомобіль, в якому вони перебували, розірвало на дві частини. Місцеві правоохоронці повідомили ймовірну причину ДТП.

Аварія могла трапитися через перевищення швидкості. Такою інформацією поділився Кшиштоф Копаня, речник Окружної прокуратури у Лодзі.

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Швидкість могла сягати 140 кілометрів на годину

Він наголосив, що це – лише попередні висновки. На остаточне встановлення причини ДТП ще доведеться зачекати. Втім, експерт, який прибув на місце аварії, попередньо оцінив, що мовиться про надмірну швидкість автомобіля. Мовляв, вона перевищувала 140 кілометрів на годину.

Також у прокуратурі повідомили, що найближчим часом експерти оцінюватимуть технічний стан авто. крім цього, також мають провести судово-медичну експертизу тіл загиблих.

Усі загиблі – українці

Копаня підтвердив, що усі жертви були громадянами України. Вони проживали у Лодзі і якраз поверталися додому з торгового цетру. Загинули 25-річний водій та 2 пасажирки, віком 23 й 25 років. Ще один пасажир, 23-річний чоловік, потрапив у лікарню.

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