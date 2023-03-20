Смертельна ДТП за участю "слуги народу" Гевка: у ДБР розповіли деталі

ДБР розслідує дорожньо-транспортну пригоду за участі народного депутата Володимира Гевка. Внаслідок ДТП, яка сталася на Львівщині 19 березня, загинула одна людина.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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Попередньо встановлено, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода,

– зазначили в ДБР.

Також додали, що сталася за межами нерегульованого пішохідного переходу. На жаль, отриманих травм потерпілий помер.

Згідно з освідуванням на пристрої "Драгер" водій був тверезим. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого".

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Що відомо про ДТП за участі Володимира Гевка

У неділю ввечері, 19 березня, народний обранець від "Слуги народу" Володимир Гевко констатував, що став учасником жахливої ДТП. Також він розповів, що врятувати потерпілого медики, на жаль, не змогли.

Гевко наголосив, що з перших хвилин цієї трагедії співпрацює зі слідством і співпрацюватиме надалі. "Я зі свого боку пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи й надалі буду брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях", – зазначив нардеп.

Також він приніс щирі співчуття і вибачення близьким загиблого, хоча й підкреслив, що немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Володимир Гевко пообіцяв зі свого боку зробити все, аби родина загиблого отримала усю підтримку й допомогу.