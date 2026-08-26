Смертельна повінь у Непалі: у МЗС розповіли, чи є українці серед загиблих

На кордоні між Непалом і Тибетом сталася раптова повінь. Негода забрала життя десятки людей. Ще кілька сотень вважаються зниклими безвісти.

У коментарі журналістам в МЗС України розповіли, чи є серед постраждалих українці, передає 24 Канал.

Чи постраждали українці під час повені на кордоні Непалу і Китаю?

За словами міністерства, що серед загиблих і постраждалих під час повені на кордоні між Непалом і Тибетом українців немає. Водночас з кількома громадянами зник зв'язок.

У МЗС пояснили, що станом на зараз є два звернення – про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі та втрату зв'язку з громадянином України. Обидва звернення оперативно опрацьовуються.

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії й Китаї стежать за ситуацією в регіоні. Вони також готують рекомендації для українців, які оприлюднять на сайтах дипломатичних установ.

Нагадаємо, що катастрофічна повінь накрила Китай і Непал. Наразі підтверджено загибель щонайменше 95 людей. Кількість жертв, імовірно, зростатиме. Сотні туристів, зокрема іноземців, вважаються зниклими безвісти.

Міністр закордонних справ Непалу заявив, що землетрус спричинив масштабний зсув ґрунту. Він перекрив річку Бхоте-Коші, через що потужний потік води рушив вниз за течією з Китаю до Непалу.