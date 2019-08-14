У Харкові пройшов суд, на якому розглядали апеляції учасників смертельної ДТП Геннадія Дронова та Олени Зайцевої. Адвокати вимагали скасувати вирок винуватцям аварії або, принаймні, пом'якшити його. Проте суд відмовив – обом лишив по 10 років ув'язнення і відшкодування матеріальних збитків.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу з залу суду.

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В суді адвокат Дронова Сергій Перепелиця заявив, що суд першої інстанції не взяв до уваги суперечливість експертиз та неможливість експертів відповісти на конкретні запитання захисту.

Суд взагалі не надав оцінку доказам, які виправдовують Дронова та не звернув увагу на них. Ми вимагаємо закрити кримінальне провадження відносно Геннадія Дронова,

– заявив Перепелиця.

Адвокатка Зайцевої відповіла, що її підсудна просить виплати лише 30% компенсацій постраждалим і сім'ям жертв. Решту 70%, на її думку, має заплатити Дронов. Вона також додала, що "немає такого учасника руху, який би хоч раз не порушував правила дорожнього руху".



Засідання суду щодо Зайцевої та Дронова / Фото кореспондентки 24 каналу Анни Черненко

Проте рідні загиблих та постраждалих у ДТП були обурені такими заявами адвокатів.

Я буду ходити на кожне засідання, якщо вони будуть подавати в подальші інстанції, щоб винуватцям дали 10 років в'язниці. На жаль, той максимальний термін, який передбачений нашим законодавством, саме 10 років. Вони повинні відповісти за свої вчинки,

– говорить постраждала в аварії Оксана Євтєєва.

Проте, суд таки лишив вирок винуватцям ДТП. Зазначимо, що 26 лютого суд засудив обвинувачених у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олену Зайцеву та Геннадія Дронова до 10 років позбавлення волі і відшкодування матеріальних збитків.

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова. зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.



Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.

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