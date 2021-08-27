Смертельне зіткнення на залізниці: у Фінляндії не розминулись поїзд та легковик

У Фінляндії вранці 27 серпня сталась залізнична аварія, яка забрала життя 2 людей. У Палтамо на залізничному переїзді зіткнулись потяг та легковий автомобіль.

Сигнал про аварію Департамент порятунку отримав близько 10:00 ранку. Потяг прямував з Оулу до Контіомякі, а трагедія сталась на переїзді Лепіко.

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В аварії загинули двоє людей

Поліція наразі не розкриває деталей справи, поки що правоохоронці проводять розслідування. Тому що саме призвело до зіткнення – наразі невідомо. Інформацію обіцяли оприлюднити пізніше.

Дивіться на карті, де розташоване Палтамо:

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