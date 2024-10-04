Новий смертельний флешмоб шириться серед дітей у соцмережах: омбудсмен звернувся до батьків

У соціальних мережах шириться новий смертельний флешмоб серед дітей. Так, діти на камеру вдихають пари побутових токсичних речовин, що може мати серйозні наслідки для здоров’я та життя.

Про це проінформував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в п'ятницю, 4 жовтня.

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Смертельний флешмоб серед дітей у соцмережах

Дмитро Лубінець зазначив, що він вже звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції.

Водночас Дмитро Лубінець звернувся до батьків з проханням бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в інтернет-мережі, і свідомо ставитися до кіберзагроз.

"Чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн-трендів", – підкреслив він.