На лаві підсудних внаслідок трагедії опинилися не лише власники й співробітники готелю, а й колишній керівник ДСНС Одещини. Наразі неможливо сказати навіть приблизно, коли суд винесе остаточні вердикти.

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Чому 4 судових процеси

Наразі в судах розглядають одразу 4 справи, які пов'язані з цією пожежею. В основній обвинуваченим є власник готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний і два його адміністратори. В іншій – головний інженер цього готелю. А в 3 справі судять Сергія Дурача, який був співвласником готелю "Паровоз" у цьому ж приміщенні.

Окрім цього, почали розглядати нехтування службовими обов'язками колишнього голови ДСНС Одещини Віктора Федорчака. Однак його хочуть притягнути до відповідальності одразу за кілька трагедій в Одесі. Зокрема, в пожежах обласного центру психічного здоров'я та економічного коледжу на Троїцькій.

Справу власника готелю хотіли закрити

У грудні 2020 року Вадим Чорний помер від наслідків коронавірусу. Кримінальне провадження щодо нього планували закрити. Проте адвокати бізнесмена наполягали на продовженні розгляду. За їх словами, на цьому наполягали мати й вдова померлого. Вони хочуть довести невинність чоловіка.



Вадим Чорний / Фото "Перший міський"

Розгляд справи відбувається дуже повільно, бо засідання постійно переносять. Це роблять через те, що не приходять потерпілі або фігуранти. Також 2 рази подавали клопотання про відвід судді Віктора Попревича – спершу прокурор, а потім один із потерпілих.

Проте ці клопотання були відхилені. Інші обвинувачені справи Ірина Паровик і Оксана Їжак наразі перебувають під домашнім арештом.

Власник іншого готелю

Сергій Дурач одразу після трагедії поїхав в Італію. Він це пояснив "плановим лікуванням". Проте в липні 2020 року бізнесмен все ж повернувся в Україну. Чоловіка затримали одразу в Одеському аеропорті й відправили в СІЗО.

Проте за кілька тижнів суд змінив запобіжний захід. Його перевели на цілодобовий домашній арешт.



Сергій Дурач у залі суду / Фото "7 канал"

У справі чоловіка розгляд "застряг" на стадії підготовчого засідання. У квітні 2021 року один із потерпілих подав клопотання про відвід судді Людмили Гайової. За його словами, суддя не намагається попереджати інших потерпілих про засідання. Слід зазначити, що частина з них – іноземці. Проте у відводі судді відмовили.

Інженера не можуть знайти

Окреме провадження відкрили на інженера готелю. Проте він після трагедії одразу зник.

Саме цей чоловік був відповідальний за ремонт електромереж готелю. Суд над ним так і не почався, бо він досі перебуває в розшуку.

Справа Федорчака

Віктора Федорчака звільнили з посади голови ДСНС Одещини ще в грудні 2019 року. Це сталося після пожежі коледжу на Троїцькій. У січні 2020 року чоловіка затримали та суд відправив його під домашній арешт.

Наразі суддя цієї справи опитує потерпілих і вивчає документи, які пов'язані з 3 трагедіями. Сам Федорчук каже, що він ні в чому не винен. Адвокати наполягають на тому, що на нього хочуть "повісити" вину підопічних.



Віктор Федорчак на судовому засіданні / Фото "Преступности.Нет"

Що відомо про пожежу в "Токіо Стар"