Смертельний удар по Одещині: росіяни влучили у вантажівку, є загиблі та поранені

Чергова російська атака на Одеську область призвела до трагічних наслідків та людських жертв. Ворожий удар прийшовся по вантажному автомобілю, що спровокувало масштабну пожежу.

Деталі трагедії розкрив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки удару по Одещині?

За його інформацією, ціллю окупантів стала вантажівка з цистерною, всередині якої перебували залишки олії.



Атакована вантажівка/ Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Потужний удар спричинив миттєве займання. Вогонь охопив не лише пошкоджений вантажний транспортний засіб, але й легковий автомобіль, що знаходився поруч. За попередніми даними керівництва області, жертвами стали двоє людей. На місці загинули 47-річний і 65-річний чоловіки. Постраждали ще троє людей, анкетні дані яких наразі встановлюються. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих,

– Олег Кіпер, голова ОВА.

Наразі всі відповідні екстрені служби продовжують працювати на місці влучання. Фахівці ліквідовують наслідки атаки, а точна інформація щодо кількості постраждалих та загальних масштабів руйнувань продовжує уточнюватися.

Також на місці правоохоронці документують воєнні злочини.



Легковик, який постраждав внаслідок атаки / Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Нагадаємо, окупанти завдали удару по промисловості Запоріжжя. Російська атака на "Запоріжсталь" забрала життя 7 працівників, ще понад 20 поранені. Через пошкодження енергетичної та виробничої інфраструктури роботу комбінату повністю зупинено, інші майданчики працюють на знижених потужностях. Наразі тривають аварійно-ремонтні роботи та оцінка збитків.

Крім того, унаслідок нічної атаки російських дронів на Полтавщину уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки в Полтавському районі. За попередніми даними, постраждалих немає, однак пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Під російський удар потрапила також столиця. Унаслідок нічної балістичної атаки Росії на Київ пошкоджено дитячу лікарню та складське приміщення, де сталася пожежа площею 1200 квадратних метрів. Одна людина постраждала, діти й медперсонал у лікарні перебували в укритті та не постраждали.