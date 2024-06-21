Смертельний вибух в Бучі: чоловік підірвав гранату в чужому авто за відмову підвезти до кордону

У Бучі 21 червня стався інцидент. Чоловік підірвав гранату у чужому авто за відмову підвезти його до кордону.

За попередніми даними, чоловік хотів потрапити до кордону з Білоруссю. На місці події вже працюють правоохоронці.

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У Бучі чоловік підірвав гранату у чужій автівці

У поліції Київщини повідомили, що 21 червня, до Бучанського районного управління поліції близько 10:50 надійшло повідомлення від жительки міста, що біля її двору стався вибух в автомобілі.

Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля "КІА" у машину сів невідомий чоловік та, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

У Бучі був підрив гранати в авто / Фото поліції Київщини

Водій встиг покинути авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних пошкоджень ушкоджень не зазнав,

– зазначили правоохоронці.

Як зазначили у поліції, наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції. Стосовно справи ведеться необхідне розслідування.

Раніше про цей інцидент повідомляли місцеві телеграм-канали. У мережі також з'явилося відео з водієм, до якого в автівку сів підривник гранати. Чоловік розповів, що підривач гранати до нього підійшов та попросив водичку.

Водій розповів про інцидент з підривом гранати в Бучі: дивіться відео

Одразу після цього, за словами водія, чоловік попросив підкинути його до Гостомеля, а потім почав вимагати довезти до кордону з Республікою Білорусь.