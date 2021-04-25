Смертельний вибух у лікарні Багдада: назвали ймовірну причину

Щонайменше 23 людини загинули внаслідок вибуху та пожежі у лікарні іракського Багдаді. Там лікували хворих на COVID-19. Що могло спричинити цю трагедію – читайте далі.

Зауважимо, що зараз Ірак переживає серйозну хвилю COVID-19. Щодня у країні фіксують близько 8 000 нових випадків, це найвищий показник від початку пандемії.

Читайте також У Багдаді прогримів вибух у COVID-лікарні: багато жертв – моторошні фото, відео

Що спричинило трагедію

Як пишуть місцевих ЗМІ, пожежа спалахнула внаслідок вибуху щонайменше 1 кисневого балона всередині лікарні. Декілька медиків підтвердили цю інформацію виданню AP.

Користувачі соцмереж зазначили, що у країні – складна ситуація з COVID-19, лікарням бракує персоналу. Через це регулювати кисневі балони доводиться родичам пацієнтів.

Де прогримів вибух та спалахнула пожежа

Тож, ймовірно, що саме неправильне поводження з кисневими балонами могло спричинити вибух та його смертельні наслідки.

Глава цивільної оборони Іраку Кадхім Бохан повідомив ЗМІ, що пожежа виникла у відділенні лікарні, "призначеному для легеневої реанімації".

Місцева кореспондентка Симона Фолтин написала у твітері, що тоді у відділені інтенсивної терапії перебували близько 30 пацієнтів. Там лікували найважчі випадки COVID-19.

Розслідування моторошного інциденту

Іракський президент Бархам Саліх закликав негайно розслідувати причини трагедії та притягнути до відповідальності тих, хто проявив недбалість.

Він наголосив, що потрібно мобілізувати всі зусилля за для лікування постраждалих від пожежі. Прем'єр-міністр Мустафа аль-Казимі також виступив за термінове розслідування.

Він вже провів екстрену нараду з низкою міністрів та посадовців на тлі трагічного випадку. У всіх лікарнях Іраку планують провести перевірки заходів безпеки.

Крім цього, іракський урядовець доручив 25 квітня провести позачергове засідання Ради міністрів країни. За загиблими планують оголосити траур.