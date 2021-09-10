У смерті 7-річного хлопчика з Черкас винні люди, а не собаки, — журналіст

Правоохоронці продовжують розслідувати смерть 7-річного Андрійка з Черкас. Дитина потрапила у лікарню з шокуючими травмами. Врятувати його, на жаль, не вдалося.

Бабуся хлопчика заявила, що дитина зазнала травм після падіння. Водночас місцеві ЗМІ писали, що на нього могли напасти безпритульні тварини. Втім, характер ран свідчив про інше.

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Що показала судово-медична експертиза

Втім, за словами журналіста Романа Сущенка, лікарі не просто припускали, а стверджували про втручання у життя дитини нелюдів. На тілі хлопчика виявили гематоми та синці нетваринного походження, а також сліди від недопалків.

Так от, наші джерела в слідчих органах підтверджують, що висновки судово-медичної експертизи констатують причину смерті: вона не має жодного зв'язку з дією тваринного походження,

– наголосив журналіст.

Зазначимо, що хлопчик потрапив до лікарні з пролежнями й важкою черепно-мозковою травмою. Ба більше, у нього були відірвані губи та частина статевого органу. Раніше у поліції повідомили, що він помер від саме від травми голови та крововиливу.

Через етичні міркування Сущенко не повідомляв подробиць про результати розтину. Він пояснив, що не може розкрити таємницю слідства. Втім запевнив, що інформація, якою він володіє, майже на 100% засвідчує смерть внаслідок злочинних та брутальних дій людини.

Прийомна бабуся померлої дитини начебто є фігуранткою кількох справ. Місцеві жителі стверджують, що вона тривалий час уникала відповідальності. Жінку взяли під варту.

Уривок з допису Романа Сущенка у фейсбуці:

Інформація про трагедію з 7-річним Андрієм. Маю інсайд щодо причин загибелі у Черкасах хлопчика 2014 року народження, який потрапив до лікарні у важкому стані та був у термінальній комі й помер 5 вересня. Дитина з 27 серпня перебувала у штучній комі. Як писав раніше, попри повідомлення місцевих ЗМІ щодо нападу тварин (ймовірно, безпритульних собак), характер ран на тілі хлопчика дозволив лікарям не лише припустити, а й стверджувати про втручання у життя дитини нелюдів. Про це свідчили сліди від недопалків на тілі, гематоми та синці нетваринного походження.

Так от, наші джерела в слідчих органах підтверджують, що висновки судово-медичної експертизи констатують причину смерті – вона не має жодного зв'язку з дією тваринного походження. З етичних міркувань не вдаватимуся в подробиці результатів розтину. Так само, не можу розкрити таємницю слідства. Разом з тим, наявна інформація майже стовідсотково засвідчує смерть внаслідок злочинних, брутальних дій людини (скоріше, нелюдів). Сподіваюсь, що правоохоронні органи Черкаської області/міста завершать неупереджене і об'єктивне розслідування і передадуть справу до суду, а суд ухвалить справедливе рішення і покарає винних у загибелі Андрійка.