В деяких країнах за хабарі цілком можуть стратити чи присудити мільйонні штрафи. А от у Сінгапурі взагалі працює "презупція корумпованості".

Нардеп партії "Слуга народу" Олександр Юрченко заплатив 3 мільйони гривень застави, щоб вийти із СІЗО. Нагадаємо, НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ці гроші нардепу начебто заплатили за внесення змін у законодавство про побутові відходи.

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Про те, яке покарання за корупцію є в інших країнах, читайте в матеріалі, який підготував сайт 24 каналу.

Як карають за корупцію в Україні

На жаль, Україна не може похизуватися хорошими результатами у боротьбі з корупціонерами та суворими покараннями для них. Навіть, якщо чиновника ловлять на хабарі та все ж притягують до відповідальності, він з’являється на іншій посаді через кілька років і спокійно продовжує працювати.

Ще влітку 2018 року Київський міжнародний інститут соціології провів Національне антикорупційне опитування і виявив, що майже усі українці вважають корупцію серйозною проблемою — 94%.

Цікаво, що за останні п’ять років (з 2014 по 2018 роки включно) у половині справ щодо корупції покаранням був штраф, і лише у 10% випадків – реальні терміни позбавлення волі, а 24% усіх підсудних були звільнені від покарання (через виправдання, дійове каяття, взяття на поруки тощо). Про це йдеться у дослідженні, яке провели в Українському центрі суспільних даних у партнерстві з Центром демократії та верховенства.

Також було винесено 416 вироків (з 36 тисяч розглянутих судових рішень) з реальними термінами. Максимальний термін ув’язнення становить 10 років, але найчастіше винних у корупції засуджували до 5 років позбавлення волі.

Середній рівень штрафу за кримінальні правопорушення за корупцію склав 16 666 гривень, мінімальний – 510 гривень, а максимальний – 200 000 гривень, — пишуть у дослідженні.

В Україні посадовцям, які так чи інакше були задіяні у корупційних схемах, загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Штрафи складають від 850 до 42 500 гривень за різні правопорушення. Також корупціонерів можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на встановлений строк. Максимальний можливий строк позбавлення волі за корупційну діяльність — 10 років.

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Як карають за корупцію в інших країнах

Китай

У країні досить суворе законодавство, яке передбачає за корупцію тюремне ув’язнення від 10 до 20 років, або ж смертну кару. До того ж, там за хабарі до відповідальності притягнуть можуть будь-кого, як високопоставлених чиновників та політиків, так і дрібніші фігури. Відомо, що з 2000 року в Китаї публічно розстріляли 10 тисяч чиновників.

Сінгапур

Тут працює "презумпція корумпованості", згідно з якою чиновник, підозрюваний в отриманні хабаря, вважається винним, поки не доведе протилежне. Якщо ж вину доведуть, корупціонер буде повинен виплатити штраф до 100 тисяч доларів та може сісти у в’язницю на строк до 7 років. Також чиновник, якого осудили за корупцію, залишиться без роботи, пільг та пенсії. Власне, саме тому це країна з одним з найнижчих рівнів корумпованості в світі.

Де можуть стратити:

В Ірані ще у 2016 році нафтового магната там засудили до страти, через те, що він продавав нафту в обхід американських і європейських санкцій.

У Туреччині за зловживання владою загрожує до 12 років в’язниці.

за зловживання владою загрожує до 12 років в’язниці. В Тайланді також передбачена смертна кара за корупцію, але лише в особливо крупних розмірах. Позбавити волі там можуть на строк від 5 до 20 років, а штрафи перевищують 13 тисяч доларів.

США та Європа

Зрозуміло, що в Європі та на Заході таких жорстких покарань немає. Втім, корупціонерам там також загрожують серйозні штрафи та довге ув’язнення. Наприклад, в США за підкуп перебачено штраф у потрійному розмірі від розміру хабаря, а також до 15 років в’язниці.

Законодавство Франції передбачає покарання за хабарництво у вигляді позбавлення волі до 10 років. А за зловживання владою там можна сісти на 5 років. Щоправда, штрафи там також космічні і максимально можуть присудити більш ніж мільйон доларів.

У Німеччині чиновника можуть засудити до п’яти років позбавлення волі, а от суддю вже до 10 років. Також посадовців там звільняють з роботи за хабарництво.

Цікава система працює у Фінляндії. У них відсутнє спеціальне антикорупційне законодавство. Корупція там розглядається просто як частина кримінального правопорушення. Хабарникам там також загрожують штрафи та максимум до чотирьох років позбавлення волі.

В от основу кримінального законодавства про хабарництво у Великобританії складають Закон "Про хабарництво в громадських організаціях" (1889 року редакції) і закони "Про попередження корупції" (1906 і 1916 років прийняття).

Згідно з ними, хабарника можуть посадити до в’язниці на термін до семи років, також він буде позбавлений права бути обраним на будь-яку публічну посаду строком на сім років.