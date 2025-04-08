Рекордна кількість смертних вироків за останні 10 років: опублікували звіт за 2024 рік

У 2024 році світова кількість страт досягла найвищого показника з 2015 року. Було зафіксовано 1 518 випадків, причому більшість на Близькому Сході.

Основні країни, де зросли показники страт – це Іран, Ірак і Саудівська Аравія. Про це пише 24 Канал із посиланням на звіт правозахисної організації Amnesty International.

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Найбільша кількість страт з 2015 року

Виконували смертельні вироки у 2024 році лише 15 країн. Це є найнижчою кількістю за всю історію спостережень другий рік поспіль. На сьогодні 113 країн повністю скасували страти. Проте залишається п'ятірка країн, відповідальних за зростання кількості відомих страт: Китай, Іран, Саудівська Аравія, Ірак і Ємен.

У виданні наголосили, що влада використовує страти, щоб залякати своє населення, але подає це як покращення громадської безпеки.

У США спостерігається тенденція до зростання кількості страт, зафіксовано 25 випадків. Трамп постійно був прихильником смертних вироків. У своїй передвиборчій кампанії у 2024 році він закликав засуджувати до смерті тих, хто торгує наркотиками. Президент США продовжує посилатися на смертний вирок як на інструмент для захисту людей.

У деяких країнах Близького Сходу використовують страти, щоб залякати та змусити замовкнути дисидентів, правозахисників, протестувальників та політичних опонентів.

Ті, хто наважується кинути виклик владі, стикаються з найжорстокішими покараннями, особливо в Ірані та Саудівській Аравії, коли смертна кара використовується, щоб змусити замовкнути тих, хто досить сміливий, щоб висловитися,

– заявила генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар.

Що відомо про зростання кількості страт

В Іраку збільшили кількість страт майже в 4 рази (з принаймні 16 до щонайменше 63);

Саудівська Аравія подвоїла річну кількість (з 172 до 345);

Іран також стратив більше осіб, ніж минулого року (з 853 до щонайменше 972). Це становить 64% всіх зафіксованих страт.

У виданні наголосили, що ці підрахунки не включають тисячі людей, яких, ймовірно, стратили в Китаї, а також у Північній Кореї та В'єтнамі. Достовірні дані про страти в цих країнах відсутні.