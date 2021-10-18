Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень на понад 15%
18 жовтня 2021 , 19:00Читать новость на русском
Джерело:Держстат України
Від початку 2021 року в Україні померли 439,4 тисячі людей. Такий показник смертності на 16,2% більший ні-ж у 2020 році.
Свіжі дані про демографічну ситуацію в Україні оприлюднили у Державній службі статистики.
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Згідно зі свіжими результатами Держстату, у січні – серпні 2021 року померли на 61 115 людей більше, ніж за аналогічний період у 2020 році.
Яка ж ситуація із народжуваністю
Від початку 2021 року в Україні народилося 180 828 осіб (2020 року 193 138), міграційний приріст склав 12 713 осіб (торік – 6 759).Зверніть увагу! За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні станом на 1 вересня 2021 року становила 41 342 465 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 245 889 осіб.
Основні демографічні показники в Україні / Фото Держстату
Демографічна ситуація у 2020 році: головне
- В Україні торік померло 616 835 осіб, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб.
- Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.