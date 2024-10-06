Щороку зникає "Житомир": експерт розповів про разючий рівень смертності в Україні

Рівень скорочуваності населення в Україні лишався високим ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді щороку населення скорочувалося приблизно на 350 тисяч.

Це можна порівняти з кількістю населення такого міста, як Житомир. Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник журналістам видання "Фокус".

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Яка ситуація зі скороченням населення України

Воскобойник наголосив, що в цілях демографічної стратегії стоїть, щоб підвищити народжуваність.

Зараз у нас коефіцієнт 0,9, за демографічною стратегією хочуть його підвищити до 1,5. Тобто це 15 дітей, які повинні народитись у 10 жінок,

– пояснив експерт.

Він також підкреслив, щоб збільшити кількість населення хоча б на один рівень, потрібно, аби народжуваність була на рівні 2,2. Так, десять жінок повинні народжувати 22 дитини.

"Якщо в нас виходить, що за цілями демографічної стратегії вийти на коефіцієнт народжуваності хоча б 1,5, це означає, що й надалі кількість населення України буде скорочуватись. Тобто кількість померлих буде перевищувати число новонароджених", – зазначив Воскобойник

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування зауважив, що це призведе до нестачі робочих рук, яка зараз уже відчувається, а також нестачі споживачів товарів і послуг у нашій країні.

Що може допомогти підвищити народжуваність в Україні

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Олександр Гладун зазначив, що треба створити сприятливі умови для народжуваності.

До цього відноситься гнучкий графік для жінок на підприємствах, гнучкий робочий день дитячих, дошкільних закладів, а також фінансова підтримка сімʼї, зокрема виплати певних сум до досягнення дитини 18 років.

Також, за словами експерта, важливими є програми з доступності житла. Тому потрібне підвищення економічної підтримки родини, щоб розвивалася соціальна інфраструктура, створювалося середовище, де можна відпочити та, аби недалеко було їхати до медзакладів.

"Такий комплекс заходів може позитивно вплинути (на демографічну ситуацію, – 24 Канал). Але річ у тім, що я це кажу абстрактно, цим повинні займатися на рівні територіальних громад, і в конкретному населеному пункті можуть бути різні конкретні заходи", – пояснив Гладун.

Соціолог Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Людмила Слюсар наголосила, що до сприятливих умов для народжуваності фактично належить весь комплекс проблем української сімʼї. Тому потрібно, аби доходи були на тому рівні, щоб люди із середньою зарплатою могли утримувати певну кількість дітей, щоб гроші не стали перешкодою для появи другого малюка. Також важливі житлове питання та соціальний простір.

За словами Слюсар, потрібні дитячі садочки, муніципальні няні, різні центри зайнятості та розвитку дітей, комфортні умови в школі, аби учень за необхідності міг залишитися на групу продовженого дня, а батькам не довелося після роботи сидіти годинами та робити домашнє завдання з дитиною.

Водночас гендиректор КМІС Володимир Паніотто зауважив, що на народжуваність загалом важко вплинути. Адже люди, які відкладали народження дитини на рік – два, отримували гроші, що пришвидшувало процес, проте потім був провал. Внаслідок цього відбулося не пришвидшення, а перерозподілення.