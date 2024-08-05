Смертність утричі перевищує народжуваність: якою є демографічна ситуація в Україні

Аналітики розповіли про смертність та народжуваність в Україні за перше півріччя 2024 року. Дані засвідчують, що рівень смертності утричі перевищує народжуваність.

Згідно з інформацією Мін'юсту, від початку року в Україні народилось 87 655 дітей. Це на 9% менше, аніж за аналогічний період у 2023 році.

Дивіться також Брехня в законі․ Як "непрацюючий" завод на Львівщині загрожує здоров'ю людей – розслідування

Смертність і народжуваність в Україні

Загалом за перше півріччя 2024 року зафіксовано 250 972 смертей. За словами аналітиків, найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.

У 1,5 раза скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 дітей проти 132 595 у 2021,

– йдеться в аналізі Опендатабот.



Статистика народжуваності в Україні за перше півріччя 2024 року / Опендатабот

Найбільше новонароджених зареєстровано:

Київ – 9 695 дітей;

Львівщина – 7 923 дітей;

Дніпропетровщина – 6 962 дітей.

Мало дітей народжується у прифронтових регіонах:

Херсонщина – 221 дитина;

Донеччина – 702 дитини;

Луганщина – не зареєстровано жодного немовляти.



Статистика смертності в Україні за перше півріччя 2024 року / Опендатабот

Наразі на одного новонародженого припадає троє померлих. Для порівняння, у період від 2018 до 2020 року співвідношення було два померлих на одну дитину.



У яких регіонах України найвища статистика смертності / Опендатабот

За перших пів року 2024 померли 250 972 людини, що на 1,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Тоді зареєстрували 349 041 померлого. Варто зазначити, що 2021 рік був піковим через пандемію COVID-19.