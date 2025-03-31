На Київщині засудили водія фури, який нетверезим спричинив ДТП: загинув його син

На Київщині суд виніс вирок водію, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну ДТП. В результаті цієї аварії загинув його малолітній син.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

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Аварія на Київщині призвела до загибелі дитини

Смертельна ДТП сталася в серпні 2024 року, на автодорозі сполученням село Двірківщина – Яготин. У той день водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння за кермом вантажівки, не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок ДТП на місці події загинув пасажир – 9-річний син керманича. У водія виявлено 1,4 проміле алкоголю,

– повідомили правоохоронці.

Після аварії співробітники поліції затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.

Суд призначив мешканцю Київщини покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

До слова, ввечері 24 березня у Львівській області сталася ДТП. У той день на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська в селі Плугів Золочівського району зіткнулися автобус і вантажівка.