На Київщині засудили водія фури, який нетверезим спричинив ДТП: загинув його син
- На Київщині водія засудили до шести років позбавлення волі за смертельну ДТП у стані алкогольного сп'яніння, де загинув його 9-річний син.
- За даними правоохоронців, водій вантажівки не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.
На Київщині суд виніс вирок водію, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну ДТП. В результаті цієї аварії загинув його малолітній син.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.
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Аварія на Київщині призвела до загибелі дитини
Смертельна ДТП сталася в серпні 2024 року, на автодорозі сполученням село Двірківщина – Яготин. У той день водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння за кермом вантажівки, не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.
Внаслідок ДТП на місці події загинув пасажир – 9-річний син керманича. У водія виявлено 1,4 проміле алкоголю,
– повідомили правоохоронці.
Після аварії співробітники поліції затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.
Суд призначив мешканцю Київщини покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.
До слова, ввечері 24 березня у Львівській області сталася ДТП. У той день на автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська в селі Плугів Золочівського району зіткнулися автобус і вантажівка.