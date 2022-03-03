У Смілі двоє місцевих чиновників планували перейти на бік Росії

3 березня 2022 , 12:12
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Джерело:

СБУ

СБУ викрила зрадників серед посадовців у Смілі Черкаської області. Тепер їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Двоє посадовців хотіли перейти на сторону Росії. Вони планували допомагати окупантам. 

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На щастя, зрадників викрили працівники Служби безпеки.

Державна зрада – один із найтяжчих злочинів. І кожен зрадник буде покараний,
– наголосили в СБУ.

Наразі у цій справі триває слідство.

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Автор: Софія Мінджоса