У Смілі двоє місцевих чиновників планували перейти на бік Росії
3 березня 2022 , 12:12Читать новость на русском
Джерело:СБУ
СБУ викрила зрадників серед посадовців у Смілі Черкаської області. Тепер їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Двоє посадовців хотіли перейти на сторону Росії. Вони планували допомагати окупантам.
Важливо Нема такого бункера, щоб пережити відповідь Бога, – Зеленський звернувся до Путіна
На щастя, зрадників викрили працівники Служби безпеки.
Державна зрада – один із найтяжчих злочинів. І кожен зрадник буде покараний,
– наголосили в СБУ.
Наразі у цій справі триває слідство.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!