Смілива жінка на блокпосту облаяла окупантів: відео із Сумщини

У соціальних мережах поширюється відео, на якому безстрашна жінка змогла словесно перемогти окупанта.

Згідно з роликом, машину, в якій сиділа сімʼя з Роменського району, що у Сумській області, зупинили окупанти на блокпості. Вони хотіли, щоб жінка показала їм свої документи та відкрила багажник, проте та відмовилася.

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"Покажіть своє обличчя. Чому я маю показувати терористам паспорти? Я взагалі громадянка України. Я тут народилася. Та чому ви прийшли вбивати моїх рідних батьків? Моїх дітей? Та хто ви такі?", – кричала жінка на окупанта, який навіть не міг їй нічого відповісти.

Згодом вона просила його зняти маску, зазначивши, що хоче подивитися, що він за людина.

Я боюся за свою землю. За своїх дітей. Вони не можуть тут гуляти,

– впевнено заявляла жінка.

Після цього окупант запитав: "А де ви бачили, щоб ми тут дітей вбивали?".

У Миргороді розстріляли дитячий садочок! У Харкові загинула дитина!,

– вигукнула жінка.

На що окупант сказав "А коли ви наших вбиваєте, то що?". "А чого ви прийшли в Суми? Я не прийшла до вас! Я до вас не прийшла! Я на вашій землі не вбиваю!", – обурилася жінка.

Згодом смілива жінка почула постріл, проте, здавалося, що він її зовсім не налякав. Вона впевнено почала кричати: "О, в мене вже стріляють! Шановні, ви чули постріл? Стріляють, бачите? Всі бачите, що в мене оці хлопці стріляють?".

Проте окупант продовжив переконувати жінку, що хоче подивитися її документ.

Чим завершилася розмова: дивіться у відео

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