Сміливість та здатність до емпатії, – Єрмак розповів, якими будуть майбутні світові лідери

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів своє бачення лідерів майбутнього. Він переконаний, що війна Росії проти України зняла маски з усіх політиків.

Єрмак зауважив, що народи пильно стежать за своїми політиками. Тому після війни буде зміна цінностей стосовно усіх.

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Те, з чого я починав цей допис. Сміливість та здатність до емпатії – цінності, які має наш Президент. Стіни між народами та політиками в демократіях нового покоління будуть остаточно стерті,

– впевнений Єрмак.

Він також вважає, що політики майбутнього будуть максимально близькі до народу.

Натомість ті, хто "не здатен на реальну емпатію, хто не може робити політику з людським обличчям, опиняться на політичному смітнику".

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