Співзасновник рекламного агентства наїхав на міністра Лісового, захищаючи російську мову

На жаль, за понад рік повномасштабного вторгнення в Україні все ще виникає питання важливості української мови. Цього разу на міністра освіти Оксена Лісового наїхав Олександр Смірнов.

Співзасновник рекламної агенції TABASCO продемонстрував свою українофобську позицію, пише 24 Канал. Він висміяв публікацію Оксена Лісового, в якій міністр освіти наголошує на важливості української мови.

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Смірнов звинувачує у маніпуляціях

Смірнов в іронічній манері зауважив, що в нашій державі з'явився міністр освіти і науки української мови. Прикметно, що свій допис він зробив російською мовою, а потім узагалі його видалив або приховав.

Імовірно, замість того, щоб займатися освітою і наукою, боротися з корупцією, пан Оксен створюватиме патріотичного громадянина за допомогою мовних маніпуляцій, слідкуватиме, як Києво-дебілянська академія, якою мовою люди розмовляють на перервах,

– написав він.



Допис Смірнов зі своєї сторінки видалив або приховав / Скриншот

Співзасновник агенції зауважив, що міністр повинен бути менеджером, в інтересах якого розвиток держави. Натомість, на його думку, і Лісового інші пріоритети, пов'язані з майбутніми виборами.

Цікаво, що допис зі звинуваченням Лісового зник. Натомість на своїй сторінці він поширив іншу публікацію зі словами: "Людина є патріотом тієї країни, мовою якої в неї написана крадена дисертація!". Таким чином він вирішив вкотре нагадати про скандал, який розгорівся навколо міністра освіти.



Смірнов поширив інший пост, пов'язаний з Лісовим / Скриншот

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Інститут репутації в дії

Максим Нефьодов зауважив, що з рекламним агентством усе ще співпрацює низка компаній в Україні. Зокрема, JSC Ukreximbank, Міністерство охорони здоров'я, Наша Ряба, Національний банк України, Kernel, Оболонь, Teva Ukraine та інші. Його зацікавило, як їхні цінності співвідносяться з цінностями підрядника.

Водночас він додав, що компанії Vodafone та ОККО зауважили, що більше з агенцією не співпрацюють. Укргазбанк, якому компанія 2 роки тому зняла 2 ролики, теж більше не працює з нею.

А ще він звернув увагу на реакцію самої Tabasco. Рекламне агентство опублікувало заяву на своїй сторінці у мережі. У ній зазначили, що не несуть відповідальності за особисту думку Смірнова, висловлену не від імені агенції.

Команда агенції не розділяє висловлену точку зору. Агенція підтримує становлення української мови, як невід'ємного атрибута української Незалежності,

– йдеться у заяві.

Користувачів мережі така реакція не задовольнила. Вони запитали, чи буде якась відповідальність Смірнова за ці заяви. Крім того, звернули увагу на те, що сайт агенції за замовчуванням відкривається на російській версії, що порушує чинне законодавство.