Київ огорнув їдкий смог: наскільки це небезпечно та чи можна отруїтися

Вранці 20 вересня Київ накрив їдкий смог. Забруднене повітря несе за собою підвищений ризик захворювань для окремих категорій людей.

Про це в ефірі телемарафону розповів завідувач відділу факторів виробничого і навколишнього середовища Центру громадського здоров'я Анатолій Оперчук, передає 24 Канал.

Дивіться також Київ накрив смог: який індекс якості повітря у столиці зараз – карта

Отруєння забрудненим повітрям

Анатолій Оперчук вказав, що люди з легеневими захворюваннями, а також діти перебувають у зоні підвищеної небезпеки. Він закликав утримуватися від прогулянок принаймні вранці.

Експерт зазначив, що для людей, які страждають на легеневі захворювання, будь-яке погіршення якості повітря призводить до проблем з дихальною системою. А ті вже можуть потягнути за собою низку інших реакцій організму на стан ат

Першими ознаками таких випадків є задуха у людини, кашель й інші реакції, пов'язані з верхніми дихальними шляхами,

– каже Анатолій.

Перш за все у випадку отруєння забрудненим повітрям варто більше пити води. На варто займатися самолікуванням – потрібно звернутися до лікаря, адже лише він може розібратися у реакція організму і приписати правильне лікування. Адже у людини можуть діагностувати як алергічну реакцію, так і ускладнену алергічну реакцію, спазми дихальних шляхів і так далі.

Додамо, що 20 вересня Київ зайняв перше місце у рейтингу найбільш забруднених міст світу. За даними сервісу IQair, рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму більш ніж у 17 разів, з індексом якості повітря (AQI) на рівні 173 балів.