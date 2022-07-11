У ДСНС назвали причину запаху гару у Києві: просять не панікувати, але обмежити прогулянки

У деяких районах Києва вранці 11 липня було видно смог. Мешканці столиці відчувають запах гару, втім, у самому місті спокійно, причин хвилюватися немає.

У Державній службі надзвичайних ситуацій пояснили, що запах гару у Києві відчутний через те, що на півночі області тліють торфовища. При цьому рятувальники зазначили, що показники повітря перебувають у межах норми.

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Киян закликають не панікувати

За повідомленням ДСНС, з самого ранку 11 липня у Києві відчувається запах гару, що могло спричинити занепокоєння місцевих мешканців. Проте у самому місті наразі цілком спокійно, жодних серйозних пожеж рятувальники не зафіксували.

Разом з тим у ДСНС зазначили, що на півночі Київщини, а саме у Новій Греблі Бородянської об'єднаної територіальної громади, тліють торфовища. Звідти вітер несе запах диму у бік столиці.

Якщо ви досі відчуваєте запах гару – зачиніть щільно вікна та двері, доки запах розсіється, і тільки після цього відчиняйте,

– порекомендували у ДСНС.

До слова, раніше у Київській міській державній адміністрації станом на 8:00 повідомляли, що рівень забрудненості атмосферного повітряна на правому березі столиці – середній, а на лівому – низький. При цьому радіаційний фон перебуває у нормі.

Зважаючи на стан повітря на правому березі, люди, в яких спостерігаються проблеми зі здоров'ям, можуть відчувати легкий дискомфорт. Таким групам населення рекомендується обмежити прогулянки. В цілому загрози для здоров'я немає,

– зазначили у КМДА.

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