Снаряд влучив у житловий будинок в Харкові: можливі жертви - жахливі фото

У Харкові на житлову вулицю впав снаряд. Російські окупанти обстріляли багатоповерхівку. Уточнюється кількість жертв.

Російські бойовики обстріляли житловий багатоквартирний будинок у Харкові. Можливі жертви – дані уточнюються.

Що відбувається Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ворожий снаряд попав на вулицю Ужвій у Харкові.

Наслідки нападу на житловий будинок у Харкові / Фото Харків 1654

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Наслідки нападу на житловий будинок у Харкові / Фото Харків 1654

Наслідки нападу на житловий будинок у Харкові / Фото Харків 1654

Наслідки нападу на житловий будинок у Харкові / Фото Харків 1654