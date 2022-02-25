Снаряд влучив у житловий будинок в Харкові: можливі жертви - жахливі фото
25 лютого 2022 , 14:33Читать новость на русском
Джерело:Харьков 1654
У Харкові на житлову вулицю впав снаряд. Російські окупанти обстріляли багатоповерхівку. Уточнюється кількість жертв.
Російські бойовики обстріляли житловий багатоквартирний будинок у Харкові. Можливі жертви – дані уточнюються.
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Наслідки нападу на житловий будинок у Харкові / Фото Харків 1654Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Наслідки нападу на житловий будинок у Харкові / Фото Харків 1654
Наслідки нападу на житловий будинок у Харкові / Фото Харків 1654
Наслідки нападу на житловий будинок у Харкові / Фото Харків 1654