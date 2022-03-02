Снаряди окупантів накрили Авдіївку: в мережі показали наслідки обстрілу

2 березня 2022 , 17:09
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Павла Кириленка

На 7 день війни Авдіївка зазнала обстрілу із системи залпового вогню "Смерч". Один снаряд влучив у подвір’я житлового будинку сусіднього міста.

На щастя, всі снаряди не потрапили у житлові будинки Авдіївки, тож постраждалих немає.

До теми Як виглядає розбомблена Волноваха: відео з міста

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що російські окупанти продовжують завдавати ударів по Авдіївці, у тому числі й авіаційних.

Снаряди окупантів накрили Авдіївку / Фото Павла Кириленка


Під обстрілом також і Торецьк. Саме там снаряд влучив у подвір’я житлового будинку, але не розірвався.

В області нарешті відновили електропостачання до сіл Орлівки, Ласточкиного і Желанного. Водночас досі без електрики залишаються Тоненьке, Сєверне, Водяне і Новоселівка Друга.

 

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Марія Бондар