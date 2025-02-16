"Буде більше": Чехія продовжить інціативу, за якою Україні надали 1,6 мільйона снарядів

Президент Чехії Петр Павел нагадав, що у межах очолюваної Чехією ініціативи з постачання Україні великокаліберних боєприпасів, країні було поставлено 1,6 мільйона снарядів.

Цю ініціативу продовжать. Таку заяву він зробив у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Що відомо про продовження ініціативи

Чеський лідер пояснив, що фінансування поставок боєприпасів забезпечено до квітня 2025 року. Але він розповів, що після цього допомога триватиме і далі.

Ми отримали від наших союзників достатньо ресурсів, щоб покрити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я провів переговори з союзниками, щоб розглянути можливість надання більших ресурсів,

– заявив він.

За його словами, союзники повинні підтримувати Україну, доки не буде виконано мирну угоду у питанні війни Росії проти України, і доки не буде впевненості у тому, що наша держава "може стояти на власних ногах".

Зазначається, що у межах ініціативи Прага використовує дипломатичний, діловий і промисловий досвід для пошуку великокаліберних боєприпасів по всьому світу і відправляє їх в Україну за фінансування союзників по НАТО.

До слова, у липні Україна та Чехія підписали безпекову угоду, що передбачає продовження підтримки нашої країни, посилення співпраці у військово-технічній сфері, передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, а також спільне виробництво.