Снаряди влучили у лікарню: окупанти продовжують обстрілювати Василівський район

Окупанти продовжують обстрілювати Василівський район. Протягом сьогоднішнього дня ворожі війська обстрілювали інфраструктуру громади.

Як повідомляє голова Запорізької ОДА Олександр Старух, впродовж 3 березня ворог пошкодив житлові будинки та магазини. Проте найбільше очільника адміністрації лякає той факт, що росіяни безжально атакували лікарню.

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Окупанти продовжують обстрілювати Василівський район: є жертви

Старух розповідає, що сьогодні ворожі снаряди влучили у лікарню. Як наслідок – чотири людини зазнали важких поранень, троє загинуло від отриманих поранень.

Крім того, внаслідок обстрілу задано значних матеріальних збитків. Пошкоджено приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення. Зараз є проблеми з опаленням, електропостачанням та водою.

Попри це лікарі продовжують виконувати свою роботу та надавати медичну допомогу мешканцям громади.



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