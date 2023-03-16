Снаряди та вступ до ЄС: чого Україні чекати від Ради ЄС та приїзду Гуттеріша до Брюсселя
Скоро у Брюсселі відбудеться Рада ЄС. Там можуть остаточно узгодити постачання снарядів до України.
Перед засіданням Ради ЄС 24 – 25 березня у Брюсселі, 21 березня збереться Рада з загальних питань ЄС. Про що будуть домовлятись міністри європейських справ розповідає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя з посиланням на дипломата ЄС.
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Під час переговорів говоритимуть про завдання України перед вступом в ЄС
Головною темою засідання буде підготовка до засідання Ради ЄС. За словами єврочиновника, 21 березня до Брюсселю приїде віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина. З нею у міністрів запланований обід.
Чиновники обговорять точку зору українського уряду щодо завдань, які необхідні, щоб робити подальші кроки на шляху України до переговорів про вступ в ЄС. Дипломат заперечив, що під час цієї зустрічі Єврокомісія дасть свою оцінку щодо виконання рекомендацій Україною. Оцінка буде представлена пізніше і надана не лише Україні, а й Молдові та Грузії.
Крім того, на засідання Ради із загальних питань приїде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. На порядку денному буде питання навколо Чорноморської зернової ініціативи й теми, пов’язані з Україною також будуть обговорюватись.
Постачання снарядів від ЄС до України може бути узгоджено до засідання Ради
На умовах анонімності європейський дипломат розповів 24 Каналу, що обговорення щодо постачання боєприпасів в Україні відбуватимуться ще до наради Ради. Наразі президент Ради ЄС прагне досягти угоди й тоді це може бути політично підтверджено главами МЗС та оборони під час засідання у понеділок 20 березня. Проте, питання постачання боєприпасів може обговорюватись й під час засідання Ради ЄС.
Прем'єр-міністерка Естонії, яка займалась цим питанням під час минулого засідання Ради Європейського союзу, так чи інакше повернеться до цієї теми. Але ми сподіваємося узгодити рішення до цього часу,
– сказав дипломат на умовах анонімності.
Естонія лобіює постачання снарядів Україні
- Естонія пропонує країнам-членам ЄС виділити 4 мільярди для спільної закупівлі 1 мільйона боєприпасів для української армії. Таллінн наполягає на тому, що це необхідно для відбиття російського наступу та контрнаступу ЗСУ. В офіційному документі наголошується, що ініціативу потрібно реалізувати якнайшвидше, адже ціна будь-якого зволікання дуже висока і щодня зростає.
- Міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю для 24 Каналу наголосив, що Естонія вже запропонувала передати щонайменше 1 мільйон снарядів для 155-міліметрових гаубиць, і продовжує тиснути на союзників, щоб вони зробили те саме.
- Він також зауважив, що допомога від західних партнерів може бути в 10 разів більшою, ніж є зараз. Варто додати, що сама Естонія є найбільшим донором військової допомоги Україні.