Снаряди та вступ до ЄС: чого Україні чекати від Ради ЄС та приїзду Гуттеріша до Брюсселя

Скоро у Брюсселі відбудеться Рада ЄС. Там можуть остаточно узгодити постачання снарядів до України.

Перед засіданням Ради ЄС 24 – 25 березня у Брюсселі, 21 березня збереться Рада з загальних питань ЄС. Про що будуть домовлятись міністри європейських справ розповідає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя з посиланням на дипломата ЄС.

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Під час переговорів говоритимуть про завдання України перед вступом в ЄС

Головною темою засідання буде підготовка до засідання Ради ЄС. За словами єврочиновника, 21 березня до Брюсселю приїде віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина. З нею у міністрів запланований обід.

Чиновники обговорять точку зору українського уряду щодо завдань, які необхідні, щоб робити подальші кроки на шляху України до переговорів про вступ в ЄС. Дипломат заперечив, що під час цієї зустрічі Єврокомісія дасть свою оцінку щодо виконання рекомендацій Україною. Оцінка буде представлена пізніше і надана не лише Україні, а й Молдові та Грузії.

Крім того, на засідання Ради із загальних питань приїде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. На порядку денному буде питання навколо Чорноморської зернової ініціативи й теми, пов’язані з Україною також будуть обговорюватись.

Постачання снарядів від ЄС до України може бути узгоджено до засідання Ради

На умовах анонімності європейський дипломат розповів 24 Каналу, що обговорення щодо постачання боєприпасів в Україні відбуватимуться ще до наради Ради. Наразі президент Ради ЄС прагне досягти угоди й тоді це може бути політично підтверджено главами МЗС та оборони під час засідання у понеділок 20 березня. Проте, питання постачання боєприпасів може обговорюватись й під час засідання Ради ЄС.

Прем'єр-міністерка Естонії, яка займалась цим питанням під час минулого засідання Ради Європейського союзу, так чи інакше повернеться до цієї теми. Але ми сподіваємося узгодити рішення до цього часу,

– сказав дипломат на умовах анонімності.

Естонія лобіює постачання снарядів Україні