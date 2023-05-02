Це не можна назвати “голодом”, – військовий експерт припустив, скільки снарядів ще є в Росії

Британська розвідка повідомила, що в росіян вже нема достатньої кількості снарядів для успішного наступу. Росія дійсно має значно менше боєприпасів, але снарядного "голоду" нема.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, російська промисловість може виготовляти снаряди для 4 тисяч пострілів на добу.

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У росіян значно менше снарядів

Гетьман зазначив, що на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну в росіян було 15 – 20 мільйонів боєприпасів. Окупанти могли робити 50 – 60, а інколи навіть 80 тисяч пострілів за добу.

Їхня промисловість може виробляти не більше ніж півтора мільйона снарядів на рік. Якщо поділити на кількість днів, то це приблизно 4 тисячі пострілів на день. Зараз вони роблять понад 10 тисяч пострілів, ще використовують ресурс, який був до початку вторгнення,

– припустив він.

Військовий експерт підкреслив, що росіяни зараз почали економити боєприпаси. Якщо артилерійський підрозділ перевищив кількість пострілів, яка йому прописана на добу, то на наступний день для нього постачають менше снарядів.

Крім того, всі основні склади росіян перебувають на великій відстані від лінії фронту, тому їх важко підвозити кількома машинами. Всі інші склади і логістичні структури вдало знищуються ЗСУ.

"Це не можна назвати "голодом". Вони стріляють більше ніж ми зараз. Але в порівнянні з тим, що у них було рік тому, кількість зменшилась у 5 – 10 разів. Зараз вони замінюють велику кількість пострілів збільшенням кількості міських штурмів", – сказав Гетьман.

Гетьман про снарядний "голод" росіян: дивіться відео

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