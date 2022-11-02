Є полонені, але ми тримаємося і воюватимемо до кінця, – снайпер ЗСУ розбив брехню росіян

Як відомо, росіяни активно воюють проти України ще й в інформаційній площині. Не маючи серйозних перемог на фронті, ворог намагається бодай створити ілюзію цього.

Однак Станіслав – боєць 24-го окремого штурмового батальйону 53-ї бригади з позивним "Осман" – в інтерв'ю 24 каналу, розгромив російську брехню про "успіхи" окупантів на фронті.

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Річ у тім, що російські ЗМІ публікують карти, на яких Росія нібито захопила більшу частину Бахмута. Станіслав наголосив, що окупанти не зайшли в Бахмут.

Щодо пропаганди та інформаційної війни, то я бачу багато відео, де російські так звані кореспонденти, військові, або просто підставні одягнені люди з гарною вимовою розказують, що один з наших батальйонів вже давно розбитий, що нам усім хана і тому подібне,

– розповів військовий.

Він підкреслив, що це не означає, що ЗСУ не мають втрати чи полонених.

"Так, серед наших є полонені. Так, ми зазнали втрат. Але ми тримаємося. Ми, як і всі військові підрозділи, готові воювати до кінця. І всі у нас розуміють, якщо ми не будемо виконувати свої обов'язки, то їх будуть виконувати ті хлопці, які не готові. І втрат буде ще більше", – наголосив боєць.

Станіслав додав, що дуже хоче, аби хлопці, які перебувають у полоні від початку війни, повернулися додому.

Окупанти прагнуть захопити Бахмут

Російські військові всіма силами намагаються захопити місто Бахмут, що в Донецькій області. Окупанти не покидають спроб взяти місто під контроль після того, як ЗСУ відкинули їх. Сам Станіслав пояснив це тим, що Бахмут – дуже великий дорожній вузол. Він з'єднує дорогу від Лисичанська й майже до самого Донецька. Окупантам не потрібне саме місто Бахмут, а траса для перекидання сил.

Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий під час брифінгу зауважив, що біля Бахмута йде жорстока битва. Окупанти намагаються йти у наступ й постійно накривають цей напрямок з артилерії, проте ніяких успіхів, про які звітують російські пропагандисти, у противників немає.

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