Сніданок чорнобильського окупанта – каша з кавових зерен: як росіяни харчувалися біля ЧАЕС

Російські окупанти не виділяються надзвичайними розумовими здібностями. Місяць проживання у "рудому" лісі це наочно довів. Але зараз у нас є можливість побачити побут військових країни-агресорки.

Так, прикордонники показали, що по собі залишили окупанти у "рудому" лісі. Мовиться не лише про купи сміття, а й про доволі чудернацькі страви.

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Жили в покинутих хатах і їли крадені харчі

Українським військовим вдалося звільнити ЧАЕС від окупантів. Тож зараз наші прикордонники мали можливість обстежити територію, звідки прогнали загарбників.

Співробітники ДПСУ наочно переконалися, що російські загарбники добряче закопувалися у "рудому" лісі. Ба більше, мешкали вони у хатинах, з яких місцеві виїхали ще у 1986 році.



Окупанти залишили після себе багато сміття / Фото ДПСУ

Особливої уваги заслуговують пікніки, які влаштовували військові. Вони не лише залишили по собі багато сміття, а й доволі цікаві гастрономічні знахідки. Наприклад, кашу з кавових зерен. Це, звичайно ж, сарказм, але він чудово підкреслює усю печерність окупантів.



А ще вони варили чудернацьку кашу з кавових зерен / Фото ДПСУ

Як гадаєте, це на них так радіація вплинула чи притаманна загарбникам розумова відсталість?,

– поставили риторичне питання співробітники ДПСУ.

Залишимо це питання без відповіді. Думаємо, ви й так знаєте, якою вона є.

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