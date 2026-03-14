Де і коли випаде дощ з мокрим снігом, і в яких областях буде сильний вітер

24 Канал
14 березня, 20:00
Маргарита Волошина
Основні тези
  • 16 та 17 березня у східній та південно-східній частинах України прогнозують дощі з мокрим снігом.
  • Водночас у південно-східних областях і в західних регіонах очікуються сильні пориви вітру.

Початок нового робочого тижня принесе в Україні деякі погодні зміни. Період з відсутність опадів тимчасово призупиниться, до деяких регіонів повернеться дощ з мокрим снігом.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Теплі умови, але в частині областей – шквали: прогноз погоди на 15 березня 

Коли погіршиться погода в Україні?

Загалом погода в Україні в період з 15 до 17 березня здебільшого буде без опадів, проте 16 та 17 березня у східній та південно-східній частинах пройде незначний дощ, вночі подекуди він буде з мокрим снігом. 

Такі ж умови синоптики прогнозують 17 березня на крайньому заході країни. Подібні погодні зміни, згідно з оприлюдненою інформацією, супроводжуватимуться також сильними поривами вітру в окремих регіонах. 

За даними синоптиків, у неділю у південно-східних областях, а уночі і в західних регіонах очікується сильні пориви вітру, який рухатиметься південно-східним напрямком зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Що прогнозували синоптики на найближчі дні?

  • Найближчими днями загалом переважатиме суха погода без опадів, лише місцями можливий незначний дощ. Уночі можливі зниження температури, проте вдень показники будуть перевищувати позначку 0.

  • Поки нвихідних 14 – 15 березня погоду визначатиме антициклон, тому здебільшого будуть сухі умови, буде малохмарно. У денний час буде помірно тепло, проте у нічні години можливі незначні заморозки.

  • На початку нового робочого тижня, тобто з понеділка, 16 березня, згідно з попередніми прогнозами синоптика, на погоду, зокрема у Черкаській області, почнуть впливати атмосферні фронти південного циклону.