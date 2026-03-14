Де і коли випаде дощ з мокрим снігом, і в яких областях буде сильний вітер

Початок нового робочого тижня принесе в Україні деякі погодні зміни. Період з відсутність опадів тимчасово призупиниться, до деяких регіонів повернеться дощ з мокрим снігом.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Коли погіршиться погода в Україні?

Загалом погода в Україні в період з 15 до 17 березня здебільшого буде без опадів, проте 16 та 17 березня у східній та південно-східній частинах пройде незначний дощ, вночі подекуди він буде з мокрим снігом.

Такі ж умови синоптики прогнозують 17 березня на крайньому заході країни. Подібні погодні зміни, згідно з оприлюдненою інформацією, супроводжуватимуться також сильними поривами вітру в окремих регіонах.

За даними синоптиків, у неділю у південно-східних областях, а уночі і в західних регіонах очікується сильні пориви вітру, який рухатиметься південно-східним напрямком зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

