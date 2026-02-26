Коли припиняться сніг та дощі, і якою буде погода в останні дні зими
- 26 лютого очікується мокрий сніг та дощ у східних та південно-східних областях, з можливим налипанням мокрого снігу.
- Опади тимчасово припиняться 27 – 28 лютого, з нічними температурами від 2 до 12 градусів морозу в різних регіонах.
Невдовзі у частині областей випаде мокрий сніг та дощ, які незабаром тимчасово припиняться. Температура повітря найближчими днями коливатиметься від морозів уночі до плюсових значень у денні години.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Яка погода буде найближчими днями?
За даними Укргідрометцентру, 26 лютого у східних та південно-східних областях випаде мокрий сніг та дощ, можливе налипання мокрого снігу. Протягом ночі у Карпатах також очікується незначний сніг, у більшості областей – ожеледиця.
Температура повітря загалом становитиме від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. У західних, північних та більшості центральних областей удень буде від 1 до 6 градусів морозу, в Карпатах прогнозують зниження до 11 градусів морозу.
Зверніть увагу! Укргідрометцентр попереджає, що протягом дня у південних регіонах подекуди можливі сильні пориви північного вітру швидкістю від 15 до 18 метрів за секунду.
Протягом 27 – 28 лютого опади припиняться. Температура повітря у ці дні у нічні години коливатиметься від 2 до 8 градусів морозу. В Карпатах, а 28 лютого і в північно-східних областях можливе зниження до 9 – 12 градусів морозу.
У денний час, за даними синоптиків, температура повітря становитиме від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, у південних і західних частинах буде 2 – 8 градусів тепла, на Закарпатті прогнозують підвищення до 11 градусів тепла.
З якої погоди розпочнеться весна?
Загалом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні протягом березня 2026 року здебільшого буде теплою, температура повітря очікується у межах норми, а у частині областей – навіть її перевищуватиме.
Також повідомляли, що у перші дні березня погода також буде теплою. Потепління спричинить активне танення снігу, що, ймовірно, призведе до підвищення рівня води в річках і підтоплення деяких низьких ділянок.
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт теж зазначав, що попередній прогноз з 26 лютого по 2 березня свідчить про погоду без істотних опадів, оскільки погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.